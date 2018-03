Politiecamera filmt appende automobilist

14 maart 2018 De politie is speciale videocamera's aan het testen waarmee appende of bellende automobilisten worden gefilmd. Op basis van deze beelden krijgt de kentekenhouder van de auto vervolgens een boete thuisgestuurd. Dat bevestigde een woordvoerder van de politie na berichtgeving van de NOS.

Video (hoe werkt de camera en wat is er op de beelden te zien)

Pakkans nu klein

Nu controleert de politie vooral door eigen waarneming of iemand met een telefoon in z'n hand zit te bellen of aan het appen is. De pakkans is echter klein omdat de bestuurder staande moet worden gehouden. Door de camera's moet de kans groter worden dat een overtreder wordt betrapt.

Niets strafbaars? Beelden vernietigd

De camera's kunnen bijvoorbeeld op een viaduct worden geplaatst zodat er goed zicht is op tegemoetkomende auto's. Beelden van bestuurders die niets strafbaars hebben gedaan worden vernietigd.

Juridische haalbaarheid

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de juridische haalbaarheid van het handhaven op deze wijze en stelt hoge eisen aan de technische kwaliteit van de beelden. ,,Het moet onomstotelijk vaststaan dat iemand z'n telefoon in de hand heeft tijdens het rijden. De ramen van de auto zijn soms vies of iemand krabt aan zijn oor. Je wilt niet dat mensen ten onrechte een bekeuring krijgen", zegt woordvoerder Mariël van Dam van het OM.

Video hoe de politie nu controleert op appen achter het stuur

Bron: ANP / NOS

Lees ook:

Afleiding in het verkeer door smartphone moet stoppen