Rijkswaterstaat: Doorstroming op snelwegen verbeterd

Met reactie ANWB

12 maart 2018 Ondanks meer gereden kilometers hebben automobilisten vorig jaar minder lang in de file gestaan. Weggebruikers reden 71,1 miljard kilometers in 2017 (plus 1,6 procent), maar stonden gemiddeld 1,8 procent minder lang stil in het verkeer.

Dat meldt Rijkswaterstaat op basis van cijfers over de filezwaarte vorig jaar. De openstelling van veertien nieuwe weggedeelten heeft de doorstroming bevorderd. Als voorbeeld van een positieve bijdrage aan het terugdringen van opstoppingen noemt Rijkswaterstaat de verbeteringen op de A1 bij het knooppunt Muiderberg, dat uit de filetop is verdwenen.

Effect van extra rijstroken

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wijst op de effecten van de extra rijstroken die zijn aangelegd. ,,Het wordt drukker op de wegen, maar met wegverbredingen en verkeersmanagementmaatregelen kunnen we de groei van files dempen'', zegt zij.

1000 kilometer aan rijstroken bij

Er komen volgens Van Nieuwenhuizen tot 2030 nog minstens 1000 kilometer aan rijstroken bij. Verder wordt 100 miljoen euro extra uitgetrokken om de doorstroming van het verkeer op korte termijn te verbeteren, onder meer door het sneller vrijmaken van snelwegen na een ongeluk.

A20 twee keer in de top tien

Op de eerste plaats in de top 10 van belangrijkste knelpunten staat de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. Nummer twee is dezelfde snelweg op het gedeelte tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht. De A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp neemt de derde plaats in.

Reactie ANWB

De ANWB is van mening dat extra asfalt helpt om knelpunten op te lossen. Willen we echter de verwachte mobiliteitsgroei in de komende jaren de baas kunnen, dan dient er ook geïnvesteerd te worden in spoor-, busverbindingen en in maatregelen, vooral in de Randstad, tegen de overvolle fietspaden.

Bron: ANP / ANWB

Zie ook:

ANWB Filezwaarte

Hoe druk is het nu p de weg?