Wegafsluitingen dit weekend

15 juni 2018 Dit weekend (16 -17 juni) zijn er enkele (snel)wegen afgesloten in verband met werkzaamheden. Hou rekening met vertraging/extra reistijd.

Wegafsluitingen/werkzaamheden dit weekend:

A7 Duitsland richting Heerenveen

Tussen Westerbroek en knp. Julianaplein afgesloten.

Van vrijdagavond 15 juni 22.00 uur tot zaterdagochtend 16 juni 07.00 uur.

Tussen Westerbroek en knp. Julianaplein afgesloten. Van vrijdagavond 15 juni 22.00 uur tot zaterdagochtend 16 juni 07.00 uur. A16 Rotterdam richting Breda

Tussen Ridderkerk en knp. Zonzeel aantal rijstroken beperkt.

Van vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot maandagochtend 18 juni 05.00 uur.

Tussen Ridderkerk en knp. Zonzeel aantal rijstroken beperkt. Van vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot maandagochtend 18 juni 05.00 uur. A27 Utrecht naar Almere

Tussen Utrecht-Noord en knp. Eemnes afgesloten.

Van vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot maandagochtend 18 juni 05.00 uur.

Tussen Utrecht-Noord en knp. Eemnes afgesloten. Van vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot maandagochtend 18 juni 05.00 uur. A59 Zonzeel - Oss

Tussen tussen knp. Zonzeel en knp Hooipolder in beide richtingen afgesloten.

Van vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot maandagochtend 18 juni 05.00 uur.

Tussen tussen knp. Zonzeel en knp Hooipolder in beide richtingen afgesloten. Van vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot maandagochtend 18 juni 05.00 uur. N11 Leiden - Bodegraven

Tussen de A4 en de N207 in beide richtingen afgesloten.

Vanaf vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot zondagochtend 17 juni 08.00 uur.

Tussen de A4 en de N207 in beide richtingen afgesloten. Vanaf vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot zondagochtend 17 juni 08.00 uur. N59 Burgh-Haamstede - Oss

T.h.v. de Grevelingendam in beide richtingen afgesloten.

Vanaf vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot maandagochtend 18 juni 05.00 uur.

Overzicht wegwerkzaamheden

Evenementen:

Pinkpop (Landgraaf) 15 t/m 17 juni

Zie ook:

ANWB Verkeersverwachting

Hoe druk is het nu op de weg?

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging door wegwerkzaamheden is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.

Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.