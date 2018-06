Milieuzone Rotterdam wordt opgeheven

27 juni 2018 De milieuzone voor personenauto’s in Rotterdam wordt opgeheven. Dat gebeurt in twee stappen. Per 1 juli 2018 worden benzineauto’s van vóór 1 januari 1992 weer toegelaten en per 1 januari 2020 worden dieselauto’s van vóór 1 januari 2001 weer toegelaten.

Dit geeft het Rotterdamse gemeentebestuur aan in het op 26 juni 2018 gepresenteerde coalitieakkoord ´Nieuwe Energie voor Rotterdam’. De milieuzone voor vrachtverkeer in de binnenstad en op de ’s-Gravendijkwal blijft wel van kracht.

Begin deze maand besliste de Raad van State nog dat in Rotterdam ook oude benzineauto’s geweerd mogen worden, maar dat heeft nu geen gevolgen meer. Rotterdam blijft wel investeren in schone lucht en neemt een mix van maatregelen om dat te bereiken.

Wat vindt de ANWB

De ANWB vindt het slim dat de gemeente maatregelen heeft gevonden waarmee de luchtkwaliteit

verbetert zonder verbod van personenauto’s op benzine. Hiermee loopt Rotterdam in de pas met andere steden die alleen een verbod voor oudere diesels kennen.

