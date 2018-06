Drukte door Volvo Ocean Race

18 juni 2018 Het wordt de komende dagen zeer druk in Den Haag en Scheveningen. Dat heeft alles te maken met de 400.000 bezoekers die de organisatie van de Volvo Ocean Race verwacht. De finish van de zeilwedstrijd is op zondag 24 juni in Scheveningen. In de week daarop zijn tal van evenementen georganiseerd in Scheveningen.

Het evenemententerrein bevindt zich op het strand ter hoogte van Strandweg 4 en in de haven van Scheveningen. De festiviteiten eindigen zondagavond 1 juli. Bezoekers worden geadviseerd met het OV te komen.

Bereikbaarheid

De Volvo Ocean Race Finish is zeer lastig bereikbaar met de auto. Volg voor parkeergelegenheid de parkeer-aanwijzingen “P Volvo Ocean Race” op de borden vanaf de toegangswegen naar en in Den Haag. Vanaf de geadviseerde parkeergelegenheden zet HTM passend OV (bus en tram) in naar het evenemententerrein in Scheveningen.

