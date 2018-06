Dit weekend files door evenementen

25 juni 2018 Dit weekend (30 juni - 1 juli) wordt er extra drukte op de weg verwacht vanwege tal van evenementen en een aantal werkzaamheden/wegafsluitingen op snelwegen. Check voor vertrek de actuele verkeerssituatie.

Drukte door evenementen:

Assen: TT-races

De TT-races in Assen zijn dit weekend een grote publiekstrekker. Files staan er vooral op zondag op de A28 en de N33 bij Assen. Ook zondagmiddag na afloop van de races is het er druk.

Op de Brouwersdam vindt van donderdag tot en met zaterdag Concert at Sea plaats. Op vrijdag gaat daarom de N57 Rotterdam - Middelburg dicht vanaf 19.00 uur tot zaterdag 04.00 uur. Op zaterdag wordt de weg opnieuw afgesloten vanaf 12.00 uur tot zondagochtend 04.00 uur. Het verkeer wordt dan omgeleid via Goeree-Overflakkee.

In Beuningen bij Nijmegen is van vrijdag tot en met zondag het muziekfestival Down the Rabbit Hole. Het wordt daardoor druk op de A50 en de A73 .

Op recreatieterrein Spaarnwoude, tussen Amsterdam en Haarlem, is zaterdag en zondag het technofestival Awakenings. Dat kan files veroorzaken op de A9 bij Haarlem.

In het Brabantse Beek en Donk is vrijdag, zaterdag en zondag het muziekfestival WiSH Outdoor. Het is daardoor wat drukker dan normaal op de N279 tussen Helmond en Den Bosch.

Rond Heerlen is er zaterdag en zondag kans op files vanwege bezoekers aan het openluchtfestival ParkCity Live.

Het centrum van Den Haag en dan het Malieveld in het bijzonder is zaterdag het decor van de jaarlijkse Veteranendag. Deelnemers en bezoekers kunnen vooral op de Utrechtse Baan, de A12, voor extra drukte zorgen.

Hoe druk is het nu op de weg?

Wegwerkzaamheden/wegafsluitingen

Dit weekend wordt er ook aan een aantal snelwegen gewerkt:

De A27 vanuit Almere naar Utrecht is het hele weekend afgesloten tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord.

vanuit Almere naar Utrecht is het hele weekend tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord. De A15 van Nijmegen naar Gorinchem is afgesloten tussen knooppunt Deil en afrit Arkel van zaterdagavond 21.00 tot zondagochtend 10.00 uur.

Overzicht wegwerkzaamheden

