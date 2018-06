Rotterdam mag weer afwijkend milieuzone-verbod invoeren

06 juni 2018 De ANWB is 'hoogst ongelukkig' met de uitspraak die de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State vandaag deed over de milieuzone Rotterdam. In deze uitspraak oordeelde de hoogste bestuursrechter dat het verbod voor benzine-auto’s van voor 1 juli 1992 toch weer mag worden ingevoerd.

Dit nadat in twee vorige procedures het verbod was geschrapt en opgeschort. Rotterdam is nu weer de enige stad in Nederland die een dergelijk verbod kent. Dit op een moment dat staatssecretaris van Veldhoven alle mogelijke moeite doet om de milieuzones te harmoniseren.

ANWB voor consequente lijn

De toeristenbond benadrukt het belang van schone lucht, maar wijst op een consequente lijn naar de burger. Het kan niet zo zijn dat voor iedere plaats weer andere regels gelden over welke personenauto’s er wel en niet in mogen. De ANWB noemt de lange onzekerheid voor de automobilist onwenselijk.

Rotterdam kondigde in 2015 het verbod aan, en in de tussentijd is het verbod twee keer opzij gezet. Toen het verbod de eerste keer door de rechter opzij werd gezet, nam het bestuur gewoon weer een nieuw besluit met het verbod erin. Dit gedrag lijkt nu beloond te worden. Volgens de ANWB zullen automobilisten niet vanaf vandaag beboet worden omdat de gemeente eerst nog de datum moet bepalen waarop het verbod wordt gehandhaafd.

Wildgroei aan milieuzones dreigt

