A12 bij Arnhem eind juli/begin augustus dicht

06 juni 2018 Rijkswaterstaat sluit de A12 van Arnhem naar Utrecht eind juli/begin augustus voor tien dagen af voor uitgebreide werkzaamheden. De afsluiting is tussen de knoopunten Waterberg en Grijsoord en gaat problemen opleveren voor het (vakantie)verkeer.

De weg is afgesloten van vrijdagavond 27 juli 21.00 en tot zondagochtend 5 augustus 09.00 uur.

Omleidingen:

Verkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland rijdt om via Utrecht.

rijdt om via Utrecht. Verkeer vanuit Oost-Nederland via de A12 naar Utrecht wordt omgeleid via Apeldoorn.

wordt omgeleid via Apeldoorn. Verkeer vanaf de A50 vanuit de richting Apeldoorn naar Nijmegen/Eindhoven wordt omgeleid via de A12 richting Oberhausen en de Pleijroute (N325/A325).

wordt omgeleid via de A12 richting Oberhausen en de Pleijroute (N325/A325). Verkeer vanuit Duitsland naar West-Nederland wordt omgeleid via de Duitse A57 naar Boxmeer en Nijmegen (A77/A73/A50).

Kaartje werkzaamheden / afsluiting Rijkswaterstaat

Bron: ANWB Verkeersinformatie

