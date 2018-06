300 miljoen euro tegen files op A15

26 juni 2018 De drukke A15 tussen Papendrecht en Gorinchem gaat op de schop. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) trekt 300 miljoen euro uit om er de files tegen te gaan.

De minister gaat eerst onderzoeken hoe de verkeersdrukte het best kan worden verlicht. Misschien komt er in beide richtingen een rijstrook bij, maar ook nieuwe vondsten om de doorstroming te bevorderen zijn een optie. Het echte werk begint naar verwachting in 2025.

Een van de duurste files

De snelweg tussen de haven van Rotterdam en het binnen- en buitenlandse achterland is ,,cruciaal'' voor het vrachtverkeer, zegt Van Nieuwenhuizen. Maar dat staat er nu vaak stil. ,,Het traject tussen Papendrecht en Gorinchem heeft de twijfelachtige eer dat er dagelijks een van de duurste files van Nederland staat'', aldus de minister. Daar wil ze een eind aan maken.

Bron: ANP

Zie ook:

ANWB: Fileproblematiek hoog op de politieke agenda

Maak Nederland filevrij (ANWB Belangenbehartiging)