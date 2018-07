Hitteplan van kracht

In de auto voldoende water mee en airco niet te koud

26 juli 2018 Vanwege de aanhoudende tropische warmte in ons land, heeft het KNMI sinds woensdagochtend code oranje afgekondigd. Dit geldt met uitzondering van het Waddengebied voor het hele land.

Voldoende water

De ANWB adviseert weggebruikers voldoende water mee te nemen in de auto en op tijd te rusten. Ook is het verstandig om de auto in de schaduw te parkeren als dat mogelijk is. Een reflecterend zilverkleurig schild is deze dagen ook geen overbodige luxe.

Airco niet te koud

Zet daarnaast de airco niet te koud, het is niet goed voor de bloedsomloop als het verschil met de temperatuur buiten te groot is.

