Dit weekend files door werkzaamheden en evenementen

13 juli 2018 Dit weekend (14 -15 juli) wordt er extra drukte op de weg verwacht vanwege tal van evenementen en een aantal werkzaamheden/wegafsluitingen op snelwegen. Check voor vertrek de actuele verkeerssituatie.

Wegwerkzaamheden/wegafsluitingen

Dit weekend wordt er ook aan een aantal snelwegen gewerkt:

A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knp. Eemnes en Amersfoort-West afgesloten . Vanaf vrijdagavond 13 juli tot maandagochtend 16 juli, tijdens de avond en nacht.

A58 Bergen op Zoom richting Breda, tussen knp. De Stok en knp. Princeville afgesloten . Vanaf vrijdagavond 13 juli 21.00 uur tot maandagochtend 16 juli 05.00 uur.

Overzicht wegwerkzaamheden

Drukte door evenementen:

Zwarte Cross Festival

In Lichtenvoorde tot en met 15 juli

In Lichtenvoorde tot en met 15 juli Vierdaagse(feesten)

In Nijmegen tot en met 20 jukli

In Nijmegen tot en met 20 jukli Northsea Jazz festival

In Ahoy Rotterdam tot en met 15 juli.

In Ahoy Rotterdam tot en met 15 juli. Concert Kensington

14 juli Johan Cruijff ArenA Amsterdam

Hoe druk is het nu op de weg?

Bron: ANWB Verkeersinformatie

