20 procent meer files op de Nederlandse wegen

03 juli 2018 De filezwaarte op de Nederlandse wegen is het afgelopen halfjaar met circa 20 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Dat concludeert de ANWB op basis van haar meest recente filecijfers.

Vooral in de maanden maart, april en mei stonden er dit jaar veel meer files en werden spitsrecords keer op keer gebroken. In juni was het aantal files juist minder.

De toegenomen filezwaarte* is vooral merkbaar bij de grootste knelpunten op het Nederlandse wegennet. Automobilisten die dagelijks op de weg zitten liepen vooral op de A4 Amsterdam- Rotterdam, de A20 Hoek van Holland - Gouda en A27 Utrecht-Breda het afgelopen half jaar veel meer vertraging op door files dan vorig jaar.

Het afgelopen halfjaar waren er zowel tijdens de ochtend- als avondspits veel meer files. Ook overdag was het drukker dan gewoonlijk.

Vooral in de regio’s Den Haag en Rotterdam ondervond het verkeer veel meer hinder van files dan in 2017. Ook op de wegen in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord Brabant en Limburg nam de filezwaarte* toe.

De ANWB merkt op dat ook het aantal incidenten op de weg is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft volgens de bond sterk bijgedragen aan de toegenomen filezwaarte.

Druktste spits

De drukste spits van het afgelopen halfjaar was die van dinsdagmiddag 22 mei toen stevige regenbuien en ongelukken voor veel vertraging zorgden. Op het drukste moment stond er op A- en N-wegen in totaal 955 kilometer file.

Knelpunten top 5 - 1e halfjaar 2018

2017 1 A27 Utrecht -> Breda Lexmond - Noordeloos 1 2 A4 Amsterdam -> Den Haag Roelofarendsveen - Hoogmade 2 3 A4 Den Haag -> Amsterdam Leidschendam - Zoeterwoude ­ ­ 4 A4 Den Haag -> Rotterdam Delft - Ketheltunnel ­ 5 A58 Breda -> Eindhoven Moergestel - Oirschot 4

* Filezwaarte = lengte keer duur van de file

Bron: ANWB Verkeersinformatie

