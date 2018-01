Minister zet meer bergers in tegen files

14 januari 2018 Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat meer bergers op strategische plekken langs de snelweg plaatsen. Er komen ook meer weginspecteurs, die toezien op de berging en de weg weer vrijgeven of het verkeer omleiden. De minister hoopt zo files door ongevallen en pech te verminderen.

Sinds de economie weer op stoom is, groeien de files weer hard. De minister wees er in een uitzending van WNL op Zondag op, dat een op de vijf files wordt veroorzaakt door een ongeval. ,,Je denkt allemaal wel eens: moet dat nou, zo'n lang stuk met rode kruizen en wat duurt het lang.''

De bergers en inspecteurs moeten ervoor zorgen dat wrakken en brokstukken sneller zijn opgeruimd. Ze kunnen ook kijken of het juist slimmer is te wachten tot na de spits.

Voorjaar

Dit voorjaar komt van Nieuwenhuizen met maatregelen die op korte termijn de verstopping van de wegen wat moeten verlichten. Ze heeft daarvoor 100 miljoen euro klaarliggen.

Bron: ANP

