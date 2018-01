RTL Nieuws: Keizer Karelplein Nijmegen meest verkeersonveilig

15 januari 2018 Het Keizer Karelplein in Nijmegen is met zeker 83 ongelukken in drie jaar tijd de meest verkeersonveilige plek van het land. Op bijna 1200 andere locaties in Nederland werden in drie jaar tijd minimaal tien ongelukken gemeld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een eigen onderzoek.

Locaties waar in drie jaar tijd meer dan tien ongelukken gebeuren, staan bekend als verkeersonveilig en worden onder meer door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersonveiligheid (SWOV) black spots genoemd. RTL Nieuws telde 1186 black spots. Daar vonden in drie jaar tijd ruim 17.000 ongevallen plaats, waarbij 2658 slachtoffers vielen, zowel doden als gewonden.

De onderzoeksredactie bekeek op basis van de meest recente cijfers ruim 200.000 ongelukken uit de periode 2014-2016 waarvan politie of Rijkswaterstaat een exacte locatie of kruispunt registreerde.

Na het Keizer Karelplein in Nijmegen volgen A4/knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam en kruispunt Blaakweg, ringbaan Zuid/West in Tilburg als gevaarlijkste verkeerslocaties.

Bron: ANP

Zie ook:

Verkeersonveilige plekken melden