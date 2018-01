268 km aan nieuwe rijstroken in 2018

08 januari 2018 Er wordt 2018 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in totaal 6,2 miljard euro geïnvesteerd in infrastructuur. Hierdoor komt er dit jaar zo'n 268 kilometer aan nieuwe rijstroken bij. Bovendien wordt er ingezet op de ontwikkeling van nieuwe technieken die kunnen bijdragen aan een snellere doorstroming van het verkeer.



Nederland staat wereldwijd op dit moment op de derde plek van landen met de beste infrastructuur, ondanks alle files die er dagelijks in Nederland te vinden zijn. Afgelopen jaren is er ruim 700 kilometer extra aan rijstroken aangelegd. Met de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT Overzicht ) komt daar tot en met 2031 nog minstens 1000 kilometer bij.

Grote wegprojecten waaraan dit jaar gewerkt wordt zijn:

Nieuwe weggedeelten

Daarnaast worden nieuwe weggedeelten opengesteld, waaronder de delen van de verbrede snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere, de N18 Varsseveld - Enschede en de A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes – Bunschoten.

Bron: AutoRAI / ANWB Verkeersinformatie

Zie ook:

Overzicht wegwerkzaamheden

Lijst van wegenprojecten in Nederland

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging door wegwerkzaamheden is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.

Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.