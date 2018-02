Ruim miljoen bonnen op A2 en A12

07 februari 2018 Op de A2 en A12 samen zijn in 2017 de helft van alle snelheidsboetes bij trajectcontroles uitgedeeld. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht werd 650.000 keer een automobilist geflitst en op de A12 bij Utrecht waren dat er 413.000. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het totale aantal boetes op wegen met trajectcontrole was met 2,1 miljoen 77.000 lager dan in 2016.

In totaal zijn in Nederland ruim 9,2 miljoen verkeersboetes uitgedeeld, 7,8 miljoen daarvan waren voor te hard rijden. Het gemiddelde boetebedrag was 58 euro, zodat er in totaal ogeveer een half miljard aan boetes is opgelegd.

Boetes bellen tijdens rijden fors toegenomen

Het aantal boetes voor bellen tijdens het rijden is fors toegenomen: van bijna 60.000 in 2016 naar een kleine 75.000 in 2017.

Verkeersboete naar het buitenland

Ruim een miljoen keer ging in 2017 een verkeersboete naar een adres in het buitenland. In 2016 werd de grens van een miljoen nog niet overschreden.

Van de landen die al langer meedoen aan de kentekenuitwisseling om boetes te kunnen innen, springt Frankrijk er in negatieve zin uit. In maar 56 procent van de gevallen lukt het om het geld te innen, blijkt uit cijfers over 2016. Het totaal aantal boetes voor Franse bestuurders was in dat jaar bijna 82.000.

België het hoogst

Bij de meeste landen die al langer zijn aangesloten ligt het inningspercentage rond de 70 en 80 procent. In België ligt het percentage betalers het hoogst met 88,5 procent. Over het totaal van alle boetes in binnen- en buitenland wordt zo'n 95 procent geïnd.

Bron: ANP/NOS Teletekst

