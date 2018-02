Pas op voor laagstaande zon in het verkeer

06 februari 2018 Laagstaande zon is behalve lastig ook gevaarlijk. Een laagstaande zon zorgt voor 20% meer ongelukken, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Ook kunnen er meer files ontstaan.

Een aantal praktische tips tegen verblinden en om schade en letsel te voorkomen!

1. Zonnebril

Zorg ervoor dat je een zonnebril in je auto hebt liggen. Een bril met een goede UV-bescherming of gepolariseerde glazen. Deze breken de zonnestralen en beschermen je ogen tegen reflecterend licht en schitteringen op het wegdek.

Een zonnebril met oranjebruine glazen is ook zeer effectief. Het kleurfilter houdt blauwe kleuren tegen, waardoor het contrast verhoogd wordt en de lichtreflectie op het wegdek afneemt.

2. Zonneklep of zongordijn

Maak gebruik van een verlengde zonneklep van zonwerend materiaal. Als de zon door de zijruiten of de achterruit naar binnen schijnt kan een zongordijn of zonnescherm effectief zijn. Deze is eenvoudig via zuignappen te bevestigen. Een zongordijn mag echter niet aan de voorste zijruiten geplaatst worden (ter hoogte van de bestuurder en bijrijder).

3. Schone ruiten

Vieze autoruiten belemmeren het zicht bij een laaghangende zon. Het is daarom belangrijk dat je je ruiten regelmatig schoonhoudt met de ruitenwissers of wast bij een benzinepomp. Zorg ook dat je de sproeivloeistof geregeld bijvult. Controleer ook de ruitenwissers op slijtage, zo voorkom je strepen op uw voor- en achterruit.

Houd ook de binnenkant van de ruiten schoon met een glasreinigingsmiddel en een droge doek. Door de verwarming aan te zetten trekt de ruit stof en vuil aan.

4. Matig je snelheid

Pas je snelheid aan, zodat je meer tijd hebt om te reageren op onverwachte verkeerssituaties.

5. Dimlichten

Zorg dat je duidelijk zichtbaar bent voor andere weggebruikers die ook last hebben van de laagstaande zon. Voer bijvoorbeeld dimlicht.