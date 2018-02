Gaten in de weg

27 februari 2018 De komende tijd is de kans op spoedreparaties aan het wegdek groter dan anders. ZOAB (Zeer Open Asfaltbeton) is namelijk gevoeliger voor winterschade omdat het poreus is.

Vocht gaat in de poriën van het ZOAB zitten, bevriest en ontdooit weer. Bij deze dooi-vorstcyclus zet het uit en krimpt weer. Typische schades aan ZOAB zijn rafeling, gaten en losrakend ZOAB op de naden.

Schade komt voornamelijk voor bij ZOAB dat aan het einde van de levensduur is en waarvoor onderhoud al gepland was.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Zie ook:

Overzicht wegwerkzaamheden

ANWB verkeersinformatie