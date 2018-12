Verkeershinder verwacht door sneeuwval/gladheid

14 december 2018 Het KNMI verwacht in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 december in het noorden en oosten van het land sneeuwval. Hierdoor moet het verkeer rekening houden met gladheid / moeilijk begaanbare wegen.

De neerslag trekt vanaf zaterdagavond vanuit het zuidwesten in noordoostelijke richting over het land. Eerst in de vorm van regen, later als sneeuw. De witte vlokken blijven naar verwachting liggen in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Oost-Gelderland.

