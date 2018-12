Betere informatie Nederlandse milieuzones

12 december 2018 Komend jaar gaat de overheid via de website milieuzones.nl de regels van alle Nederlandse milieuzones betreffende personen- en bestelauto's publiceren. Tot nu toe werd dit alleen voor het vrachtverkeer gedaan. De ANWB is blij met dit initiatief en ziet het als een stap vooruit in betere informatievoorziening over dit onderwerp.



Boetes door onwetendheid

Hoewel het Nederlands publiek steeds meer gewend raakt aan de, met name voor dieselauto's, beperkende regels voor toegang in grotere steden, gaan maandelijks nog steeds honderden automobilisten op de bon. Voor bijvoorbeeld de stad Rotterdam gaat het dit jaar al om ruim 6000 boetes, waarmee een totaal bedrag van 4 miljoen Euro is gemoeid. De ANWB wijt deze boetes voor een groot deel aan onwetendheid bij betrokken overtreders.

Website met regels

De ANWB deed dit voorjaar een beroep op de minister voor harmonisering van de regels voor milieuzones en voor betere informatie aan automobilisten. Via overleg met Nederlandse steden en branche-organisaties kwamen er daarna afspraken over harmonisering van milieuzones vanaf 2020. Dit wordt nu aangevuld met het voornemen om betere voorlichting te geven via de centrale website milieuzones.nl waarop dan de regels van alle steden met een milieuzone te vinden zijn.

