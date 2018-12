ANWB: 20 procent meer files op Nederlandse wegen

27 december 2018 De groei van het aantal files en de vertraging voor het verkeer was dit jaar ongeveer 20 procent in vergelijking met 2017. Niet alleen tijdens de spitsuren maar ook overdag ondervonden weggebruikers veel meer oponthoud. Dit concludeert de ANWB op basis van haar jaarcijfers, gemeten op het totale Nederlandse wegennet.

Nadat in 2017 de filezwaarte (lengte keer duur van de file) nauwelijks steeg is de vertraging voor het verkeer dit jaar weer fors toegenomen. Ondanks dat in de afgelopen jaren de infrastructuur sterk is uitgebreid blijkt deze onvoldoende om het grote verkeersaanbod tijdens de piekuren te kunnen verwerken. In de regio’s Den Haag en Rotterdam ondervonden weggebruikers het afgelopen jaar de meeste hinder van files. Maar ook op de wegen in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord Brabant en Limburg nam de filezwaarte in 2018 toe. In de provincies Noord Holland en Utrecht bleef deze vrijwel gelijk terwijl het verkeer in het noorden van het land veel minder verkeershinder ondervond in vergelijking met vorig jaar.

Invloed van het weer

Naast het verkeersaanbod hebben de weersomstandigheden grote invloed op de doorstroming van het verkeer. De storm op donderdag 18 januari zorgde ervoor dat het verkeer op veel wegen compleet vast kwam te staan. Ondanks de uitgebreide waarschuwingen kantelden er die dag meer dan 60 vrachtwagencombinaties en blokkeerden daarmee lange tijd veel wegen. Maart is volgens de statistieken een van de drukste maanden en liet ook dit jaar weer een enorme piek zien. Naast slecht weer met veel regen werden weggebruikers geconfronteerd met een groot aantal ernstige ongelukken die leidden tot veel verkeershinder. Tijdens de droge zomer zorgden de vele bermbranden en het recreatieverkeer voor extra oponthoud op de wegen.

Grootste knelpunten

De grootste knelpunten waren in het afgelopen jaar in de ochtendspits de A4 Den Haag richting Amsterdam en in de avondspits de A27 van Utrecht naar Breda.

De drukste spitsen in de ochtend zijn op maandag en dinsdag en in de avond op dinsdag en donderdag. Op donderdag 1 november zorgde de regen en een groot aantal ongelukken voor een recordspits. Op het drukste moment stond er die avond 1135 kilometer file in ons land.

ANWB file top 10 2018

2018* 2017 1 A27 Utrecht -> Breda Lexmond - Werkendam +34 % 1 2 A4 Amsterdam -> Den Haag Roelofarendsveen - Zoeterwoude +18 % 2 3 A4 Den Haag -> Amsterdam Leidschendam - Zoeterwoude +34 % 7 4 A15 Rotterdam -> Gorinchem Hendrik-Ido-Ambacht - Sliedrecht +32 % 9 5 A58 Tilburg -> Eindhoven Moergestel - Oirschot +13 % 4 6 A4 Den Haag -> Rotterdam Den Haag-Zuid - Ketheltunnel +30 % - 7 A15 Gorinchem -> Rotterdam Gorinchem - Papendrecht +46 % - 8 A2 Utrecht -> Den Bosch Culemborg - Zaltbommel +34 % - 9 A1 Amsterdam -> Amersfoort Amersfoort-West - Barneveld +25 % 5 10 A50 Arnhem -> Eindhoven Knp. Valburg – Ravenstein +13 % 8 * Toename filezwaarte in 2018

File top 10 ochtendspits

2017 1 A4 Den Haag -> Amsterdam Leidschendam - Zoeterwoude 1 2 A58 Tilburg -> Eindhoven Moergestel - Oirschot 9 3 A27 Breda -> Utrecht Geertruidenberg - Gorinchem 3 4 A1 Amersfoort -> Amsterdam bij Amersfoort 4 5 A50 Arnhem -> Eindhoven knp.Valburg - knp. Bankhoef 5 6 A2 Den Bosch -> Utrecht Den Bosch - Zaltbommel - 7 A16 Breda -> Rotterdam knp. Zonzeel - Dordrecht 6 8 A2 Maastricht -> Eindhoven Budel-Valkenswaard 10 9 A67 Venlo -> Eindhoven Someren - Geldrop - 10 A12 Duitse grens -> Arnhem Duitse grens - Arnhem -

File top 10 avondspits

2017 1 A27 Utrecht -> Breda Lexmond - Werkendam 1 2 A4 Amsterdam -> Den Haag Roelofarendsveen - Zoeterwoude 2 3 A4 Den Haag -> Rotterdam Den Haag-Zuid - Ketheltunnel - 4 A2 Utrecht -> ‘s-Hertogenbosch Culemborg - knp. Deil 4 5 A15 Rotterdam <-> Gorinchem Hendrik-Ido-Ambacht - Sliedrecht 5 6 A1 Amsterdam -> Apeldoorn Amersfoort-West - Barneveld 3 7 A58 Tilburg -> Breda bij Tilburg 2 8 A20 Hoek van Holland <-> Gouda knp. Terbregseplein – knp. Gouwe 7 9 A12 Arnhem -> Duitsland Knp. Velperbroek - Zevenaar 8 10 A50 Arnhem -> Eindhoven Knp. Valburg – Ravenstein -

File top 10 N-wegen

2017 1 N242 Bij Alkmaar - 2 N44 Den Haag -> Wassenaar, bij Wassenaar 4 3 N206 Leiden -> Zoetermeer, bij Leiden 3 4 N50 Emmeloord -> Zwolle, bij Kampen 2 5 N247 Amsterdam <-> Hoorn, tussen Amsterdam en Volendam 1 6 N233 Veenendaal -> Kesteren 9 7 N210 Rotterdam <-> Krimpen a/d IJssel - 8 N11 Leiden -> Bodegraven - 9 N57 Rotterdam -> Middelburg, tussen Brielle en Haringvlietdam 6 10 N3 Papendrecht <-> Dordrecht -

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Filezwaarte door de jaren heen

