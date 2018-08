Tips voor veilig naar school fietsen!

Houd rekening met leeftijd kind

Na de zomervakantie gaan veel kinderen voor het eerst in lange tijd weer op de fiets naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor andere weggebruikers. Het is dus voor iedereen zaak extra alert te zijn. Echter wat een kind “kan” in het verkeer is erg afhankelijk van zijn leeftijd.

Voor 50% van de 4-14 jarigen is het moeilijk om te begrijpen waar het overige verkeer zich beweegt of gaat bewegen. Ook bij kinderen draait het om waarnemen, informatie verwerken en motoriek. En juist die eigenschappen zijn nog niet zo ver ontwikkeld. Lees wat je (niet) van je kind kunt verwachten.

Kinderen tot 4 jaar

Kinderen tot 4 jaar kunnen nog geen situaties inschatten. Zo kunnen ze oversteken zonder te kijken en soms onvoorspelbaar reageren. Ze kunnen wel leren van wat ouders kort benoemen. Bijvoorbeeld benoem stoppen, knopje drukken en groen dan mag je pas oversteken. En uiteraard de gouden regel: eerst links, dan rechts en nog eens links dan pas oversteken!

Kinderen 4-8 jaar

4-8 jarigen kunnen de taak ‘oversteken’ aan, maar uitsluitend wanneer ze nadrukkelijk de opdracht hebben gekregen dit te doen. Je kunt het verkeersbewustzijn van je kinderen spelenderwijs vergroten. Door onderweg zo nu en dan een vraag te stellen. Wat gaat die auto doen die zijn knipperlicht heeft aangezet? En wat betekent het als je bij een stilstaande vrachtauto een piepend geluid hoort?

Kinderen 8-9 jaar

Kinderen van ongeveer 8 à 9 jaar kunnen gevaren niet vooraf zien aankomen. Hun aandacht wordt nog gauw afgeleid door zaken die ze interessanter vinden dan het verkeer. Een negenjarige kijkt meestal recht voor zich uit, als door een tunnel en heeft dus nog niet echt veel overzicht. Het is dus belangrijk dat hij of zij zichzelf aanleert om extra goed te kijken.

Kinderen 10-12 jaar

Ondanks dat de fietsvaardigheid nog niet voltooid kunnen veel kinderen vanaf een jaar of 10 best zelfstandig naar school fietsen. Hier enkele tips om ze deze verantwoordelijke stap goed

en geleidelijk te laten maken:

kies een veilige vaste route.

oefen de route vooraf een paar keer met je kind op een rustige dag. Krijgt je kind de slag te pakken, laat hem of haar dan eens ’s middags zelfstandig van school naar huis fietsen. Dan is het rustiger dan ’s ochtends.

zorg ervoor dat bagage veilig meegenomen kan worden. In een goede rugzak of in een fietstas achterop.

leg je kind uit dat het nooit met drie of meer naast elkaar moet gaan fietsen. Auto’s kunnen dan moeilijk inhalen.

laat ze een fietshelm dragen voor extra veiligheid.

Tot 11 jaar zijn ze nog niet in staat de aandacht bewust te richten op het verkeer. Complexe situaties waarbij meer verkeersdeelnemers zijn betrokken, zijn voor kinderen tot 12 jaar moeilijk of helemaal niet te overzien. Probeer dus samen een route uit te zoeken die complexe verkeerssituaties vermijden.

Kinderen 12-14 jaar

Tussen hun 12e en 14e gaan kinderen hun grenzen verkennen in het verkeer. Ze nemen meer risico’s en overschatten vaak hun eigen mogelijkheden. Met name jongens tussen de 10 en 14 jaar blijken de snelheid van naderende motorvoertuigen te onderschatten. Kinderen van 14 jaar en ouder zijn over het algemeen “fietsvaardig”.

Tips voor extra fietsplezier:

Kijk altijd uit voor spaakverwondingen met een kind achterop nemen zonder jasbeschermers.

Houd rekening met hun leeftijd.

Zorg dat je kind niet overmoedig wordt.

Oefen veel.

Leer ze goed kijken!

Steek altijd je hand uit.

Niet bijremmen met je voeten.

Geef zelf altijd het goede voorbeeld!

Zorg voor een goed verlichte fiets.

Geef je kind een aantal regels mee:

Stoppen voor rood licht!

Kijk altijd even achterom voordat je links afslaat (en steek je hand uit).

Geen muziek, telefoon en app-en op de fiets.

Beide handen stevig aan het stuur.

Niet naast een vrachtwagen of bus gaan rijden (leg ze uit wat de dode hoek is) en ook niet vlak voor een auto langs schieten.

Ga niet met je vriendjes stoeien als je op de fiets zit en neem je bagage altijd mee onder de snelbinders of in een fietstas of rugzak. Van een tas aan je stuur ga je slingeren.

