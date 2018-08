Geef gestrande reizigers Schiphol een lift

21 augustus 2018 Het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol is door een storing in het besturingssysteem dinsdagavond nagenoeg stil komen te liggen. Dit zal zeker tot einde dienstregeling duren. De ANWB roept automobilisten die op Schiphol passagiers afzetten op, om gestrande reizigers een lift te geven.

De storing is mogelijk ontstaan door een incident met een dief die de Schipholtunnel als vluchtroute had gekozen. Het is niet bekend wanneer het treinverkeer weer hervat kan worden. Raadpleeg voor de meest laatste stand van zaken de website van de NS.