Files… wat doet jouw bedrijf eraan?

Files kosten tijd, geld en zijn vervelend. Gelukkig doen steeds meer bedrijven hier iets aan. Ze laten hun werknemers een uurtje later beginnen, stellen elektrische fietsen beschikbaar of maken thuiswerkafspraken. Binnenkort start de ANWB samen met BNR Nieuwsradio het platform Spitsbrekers, om Nederland weer in beweging te krijgen.

Spitsbrekers

Met het platform Spitsbrekers gaan we op zoek naar slimme oplossingen van bedrijven die erop gericht zijn de files te verminderen. Zo zijn er werkgevers die het mogelijk maken dat je buiten de spits reist, op een andere locatie werkt of andere vervoersmiddelen dan de auto stimuleren. Heb jij ook zo’n werkgever met een slimme oplossing om files te vermijden? Laat het ons weten! We zijn namelijk op zoek naar bedrijven die ons gaan helpen om Nederland weer in beweging te brengen.

Meedoen

Bedrijven die een slimme oplossing bieden waardoor werknemers zo effectief mogelijk naar werk reizen kunnen meedoen aan de Spitsbrekers competitie. In de competitie gaan we bedrijven een jaar lang volgen, tot september 2019. Bedrijven die in dit jaar de meeste vooruitgang boeken worden beloond met een award tijdens het Spitsbrekers gala in 2019.

Hoe doe je mee?

Stuur het idee van jouw bedrijf naar spitsbrekers@bnr.nl

BNR Nieuwsradio

Spitsbrekers is vanaf 27 september iedere donderdag tussen 16:00 en 19:00 uur te horen tijdens het programma Spitsuur van Roos Abelman op BNR Nieuwsradio. Kijk vanaf eind september ook op www.spitsbrekers.nl.