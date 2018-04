Meivakantie begint met files

23 april 2018 Vrijdag 27 april is het Koningsdag. Vanwege het lange weekend en de start van de meivakantie trekken veel Nederlanders er, niet alleen in eigen land maar ook richting België, Duitsland en Frankrijk, op uit. Donderdag 26 april wordt dan ook een zeer drukke avondspits verwacht.

De meivakantie is dit jaar officieel van vrijdag 27 april tot en met zondag 6 mei. Maar er zijn scholen die afwijken van die richtlijn en langer vakantie vieren.

Drukte Nederland

ANWB Verkeersinformatie rekent donderdag 26 april op een drukkere avondspits, die bovendien vroeger begint dan normaal. Vooral op de wegen naar de recreatiegebieden in het midden en zuiden van het land wordt het druk.

De kans op files is het grootst:

rond Utrecht en Amersfoort ( A1 , A28 )

, ) op de A2 rond 's-Hertogenbosch en Eindhoven

rond 's-Hertogenbosch en Eindhoven op de A12 Utrecht - Arnhem

Utrecht - Arnhem op de wegen naar de kust

richting Den Helder (voor de veerdienst naar Texel)

Na 19.00 uur zijn de meeste files opgelost.

Hoe druk is het nu op de weg?

Koningsdag (27 april)

Op Koningsdag vrijdag 27 april zijn er nauwelijks files. Het bezoek van de koninklijke familie aan de stad Groningen zorgt daar lokaal voor drukte. Vanwege diverse grote evenementen elders in het land zoals de vrijmarkten in Amsterdam en Utrecht en de muziekfestivals in o.a Breda en Alkmaar wordt het ook daar druk.

Nederlandse Spoorwegen en Koningsdag

Bron: ANWB Verkeersinformatie

