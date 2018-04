Files dreigen op Afsluitdijk (A7)

10 april 2018 Wie in april een route via de Afsluitdijk (A7) gaat rijden, moet rekening houden met vertraging. Tot eind april werkt Rijkswaterstaat namelijk aan de Friese kant van de Afsluitdijk ter hoogte van de Lorentzsluizen.

Er is groot onderhoud aan de noordelijke draaibrug bij de Lorentzsluizen, dat moet storingen in de toekomst verminderen.

Vertraging

De vertraging kan oplopen tot een half uur omdat er in beide richtingen op de zuidelijke draaibrug maar één rijstrook open is. Het werk duurt tot en met 26 april.

Staat er nu file op de Afsluitdijk?

Bron: ANWB Verkeersinformatie

