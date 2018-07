Afsluiting Rotterdamse Maastunnel

17 juli 2018 In verband met werkzaamheden is van maandag 16 juli tot en met maandag 23 juli de Rotterdamse Maastunnel in beide richtingen dicht. De afsluiting zal er voor zorgen dat het deze periode extra druk wordt op de routes via de Erasmus- en Willemsbrug.

De Maastunnel in Rotterdam is sinds juli 2017 twee jaar lang dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. De afsluiting is, met uitzondering van de huidige periode, van noord naar zuid. Vanuit het zuiden is dan normaal gesproken de tunnel wel open (voor het testen van de nieuwe installaties, gaat de tunnel op sommige dagen in beide richtingen dicht). De werkzaamheden staan gepland tot september 2019.

Renovatie

De renovatie is nodig omdat het beton is aangetast. Daarnaast moet de tunnel voldoen aan strengere veiligheidseisen. De Maastunnel verbindt het noorden van Rotterdam met het zuiden en stamt uit 1942.

Op de website van de Maastunnel staan meer details over de afsluitingen.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

