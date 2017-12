Te hard rijden in 2018 duurder

Tarieven 1 tot 35 euro omhoog

19 december 2017 De bedragen van snelheidsboetes zullen in 2018 jaar hoger uitpakken. Dat blijkt uit gegevens (de tekstenbundel) van OM.nl. De tarieven per kilometer te hard rijden zijn 1 tot 35 euro verhoogd.

Vooral snelheidsovertredingen buiten de bebouwde kom worden in 2018 zwaarder beboet dan nu het geval is. De stijging komt uit op 1 euro tot meer dan 35 euro per kilometer, afhankelijk van de gereden snelheid. Wie op dit moment buiten de bebouwde kom bijvoorbeeld 30 km/h harder rijdt dan is toegestaan, riskeert een boete van 275 euro. In 2018 gaat dat 312 euro kosten. De kosten voor het verwerken van de boete door de rijksoverheid blijft wel gelijk. Net als dit jaar komen bovenop de overtreding 9 euro administratiekosten.

Overschrijding binnen bebouwde kom Overschrijding buiten bebouwde kom Overschrijding snelweg Met 4 km/u :

27 euro Met 4 km/u;

24 euro Met 4 km/u:

24 euro Met 5 km/u:

33 euro Met 5 km/u:

31 euro Met 5 km/u:

30 euro Met 6 km/u:

40 euro Met 6 km/u:

37 euro Met 6 km/u:

37 euro Met 7 km/u:

47 euro Met 7 km/u:

42 euro Met 7 km/u:

42 euro Met 8 km/u:

54 euro Met 8 km/u:

49 euro Met 8 km/u:

48 euro Met 9 km/u:

62 euro Met 9 km/u:

56 euro Met 9 km/u:

55 euro Met 10 km/u:

70 euro Met 10 km/u:

66 euro Met 10 km/u:

62 euro Met 11 km/u:

94 euro Met 11 km/u:

88 euro Met 11 km/u:

84 euro Met 12 km/u:

103 euro Met 12 km/u:

98 euro Met 12 km/u:

92 euro Met 13 km/u:

113 euro Met 13 km/u:

109 euro Met 13 km/u:

98 euro Met 14 km/u:

121 euro Met 14 km/u:

115 euro Met 14 km/u:

105 euro Met 15 km/u:

131 euro Met 15 km/u:

127 euro Met 15 km/u:

116 euro Met 16 km/u:

141 euro Met 16 km/u:

135 euro Met 16 km/u:

126 euro Met 17 km/u:

151 euro Met 17 km/u:

145 euro Met 17 km/u:

135 euro Met 18 km/u:

163 euro Met 18 km/u:

154 euro Met 18 km/u;

145 euro Met 19 km/u:

173 euro Met 19 km/u:

167 euro Met 19 km/u:

155 euro Met 20 km/u:

188 euro Met 20 km/u:

180 euro Met 20 km/u:

167 euro Met 21 km/u:

200 euro Met 21 km/u:

188 euro Met 21 km/u:

178 euro Met 22 km/u:

211 euro Met 22 km/u:

200 euro Met 22 km/u:

188 euro Met 23 km/u:

225 euro Met 23 km/u:

211 euro Met 23 km/u:

200 euro Met 24 km/u:

237 euro Met 24 km/u:

225 euro Met 24 km/u:

211 euro Met 25 km/u:

252 euro Met 25 km/u:

237 euro Met 25 km/u:

220 euro Met 26 km/u:

265 euro Met 26 km/u:

252 euro Met 26 km/u:

230 euro Met 27 km/u:

282 euro Met 27 km/u:

264 euro Met 27 km/u:

242 euro Met 28 km/u:

299 euro Met 28 km/u:

278 euro Met 28 km/u:

253 euro Met 29 km/u:

312 euro Met 29 km/u:

295 euro Met 29 km/u:

265 euro Met 30 km/u:

329 euro Met 30 km/u:

312 euro Met 30 km/u:

279 euro



Dit betaal je in 2018 voor de volgende overtredingen:

•Bumperkleven bij een snelheid van max. 80 km/h: 280 euro

•Onnodig links rijden: 140 euro

•Rechts inhalen: 230 euro

•Geen autogordel dragen: 140 euro

•Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 230 euro

•Rijden terwijl de geldigheid van het rijbewijs minder dan 1 jaar verstreken is: 95 euro

•Rijden terwijl de geldigheid van het rijbewijs langer dan 1 jaar verstreken is: 340 euro

•Rijden terwijl de geldigheid van een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur is verstreken: 340 euro

•Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 230 euro

•Afslaan zonder richting aan te geven: 95 euro

•Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 140 euro

•Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 230 euro

•Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: 380 euro

•Een voertuig dubbel parkeren: 95 euro

•Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een parkeerschijf in de auto aanwezig is: 95 euro

•Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 95 euro

•Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 140 euro

•Niet werkende remverlichting: 140 euro

•Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen van na 30-09-2001): 95 euro

Meer over boetes en juridisch advies