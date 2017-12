Files nauwelijks toegenomen in 2017

27 december 2017 De totale filezwaarte* in Nederland is in 2017 met 0,6 procent nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2016. Na een aantal jaar van forse filegroei is deze uitkomst opmerkelijk en voor een groot deel toe te rekenen aan de verbeterde infrastructuur in de regio Amsterdam. Het afgelopen jaar waren de ochtendspitsen minder druk dan vorig jaar. De filezwaarte in de avondspits daarentegen nam toe met 2,5 procent. Wat verder opvalt is dat er overdag, de periode tussen de ochtend- en avondspits, 12 procent meer files stonden.

Ondanks de toename van het verkeer bleef het aantal files in 2017 gelijk. De forse verbeteringen aan ons wegennet hebben hier voor een groot deel aan bijgedragen. De verklaring voor de kortere files rond Amsterdam is de afronding van een aantal werkzaamheden van het project Schiphol-Amsterdam-Almere. De A1, A6, A9 en A10 worden verbreed. In 2016 stonden er juist langere files door de hinder die de werkzaamheden opleverden. In het afgelopen jaar konden automoblisten profiteren van het resultaat en daalde de filezwaarte in deze regio met 20 procent. Het project Schiphol-Amsterdam-Almere is pas in 2026 helemaal afgerond.

Ook het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat een aantal werken voltooid waar weggebruikers nu dagelijks profijt van hebben. De renovatie van de Velsertunnel, de verbreding en verlegging van de A9 en het knooppunt Badhoevedorp, de openstelling van het knooppunt Joure en de verbreding van de A50 bij Nijmegen zijn de belangrijkste verbeteringen.

Filegroei zien we in 2017 vooral in de regio Utrecht. De totale filezwaarte steeg het afgelopen jaar met 30 procent. Met name op de A2 en de A27 maar ook op het onderliggende wegennet in deze regio kregen automobilisten te maken met meer vertraging. De regio Rotterdam volgt met een toename van 15 procent.

* Filezwaarte = lengte keer duur van de file

ANWB file top 10 2017

2017* 2016 1 A27 Utrecht -> Breda Lexmond - Gorinchem +3 % 4 2 A4 Amsterdam -> Den Haag Hoogmade - Zoeterwoude +8 % 5 3 A27 Almere -> Utrecht Hilversum - Bilthoven +12 % - 4 A58 Tilburg -> Eindhoven Moergestel - Oirschot +5 % 7 5 A1 Amsterdam -> Amersfoort knp. Eemnes - knp. Hoevelaken -8 % 2 6 A1 Amersfoort -> Amsterdam bij Amersfoort +2 % - 7 A4 Den Haag -> Amsterdam Leidschendam - Zoeterwoude -11 % 1 8 A50 Arnhem -> Eindhoven knp.Valburg - knp. Bankhoef +13 % - 9 A15 Rotterdam -> Gorinchem Hendrik-Ido-Ambacht - Sliedrecht -8 % 6 10 A20 Hoek van Holland <-> Gouda knp. Terbregseplein – knp. Gouwe +10 % - * Toename filezwaarte in 2017

File top 10 ochtendspits 2017 2016 1 A4 Den Haag -> Amsterdam Leidschendam - Zoeterwoude = 1 2 A27 Almere -> Utrecht Hilversum - Bilthoven + 3 3 A27 Breda -> Utrecht Geertruidenberg - Gorinchem + 5 4 A1 Amersfoort -> Amsterdam bij Amersfoort + - 5 A50 Arnhem -> Eindhoven knp.Valburg - knp. Bankhoef + - 6 A16 Breda -> Rotterdam knp. Zonzeel - Dordrecht + - 7 A4 Amsterdam -> Den Haag Hoogmade - Zoeterwoude - 4 8 A1 Apeldoorn -> Amersfoort bij Barneveld + - 9 A58 Tilburg -> Eindhoven Moergestel - Oirschot - 6 10 A2 Maastricht -> Eindhoven Budel-Valkenswaard + -

File top 10 avondspits 2017 2016 1 A27 Utrecht -> Breda Lexmond - Gorinchem = 1 2 A4 Amsterdam -> Den Haag Hoogmade - Zoeterwoude + 5 3 A1 Amsterdam -> Amersfoort knp. Eemnes - knp. Hoevelaken = 3 4 A2 Utrecht -> ‘s-Hertogenbosch Culemborg - knp. Deil + 8 5 A15 Rotterdam -> Gorinchem Hendrik-Ido-Ambacht - Sliedrecht + 6 6 A27 Almere -> Utrecht Hilversum – knp. Rijnsweerd + - 7 A20 Hoek van Holland <-> Gouda knp. Terbregseplein – knp. Gouwe - 2 8 A12 Arnhem -> Duitsland Knp. Velperbroek - Zevenaar - 7 9 A16 Rotterdam -> Breda Rotterdam-Dordrecht + - 10 A58 Tilburg -> Eindhoven Moergestel - Oirschot + -

Sinds vorig jaar publiceren wij ook een top 10 van de grootste knelpunten op

N-wegen. De aanleiding daarvoor is onder meer een enquête die de ANWB in 2016 onder duizenden leden heeft gehouden. Zij lieten weten op welke plek zij het meeste oponthoud ervaren. Opvallend veel knelpunten - namelijk 57% - zitten niet op de snelweg, maar juist op de wegen daar omheen.

File top 10 N-wegen

2017 2016 1 N247 Amsterdam <-> Hoorn, tussen Amsterdam en Volendam + 4 2 N50 Emmeloord -> Zwolle, bij Kampen = 2 3 N206 Leiden -> Zoetermeer, bij Leiden = 3 4 N44 Den Haag -> Wassenaar, bij Wassenaar - 1 5 N210 Rotterdam -> Schoonhoven, tussen A16 en Krimpen a/d IJssel = 5 6 N57 Rotterdam -> Middelburg, tussen Brielle en Haringvlietdam + 10 7 N65 Tilburg -> ‘s-Hertogenbosch, tussen Helvoirt en Cromvoirt + 8 8 N230 Maarssen -> Utrecht, tussen Maarssen en A27 - 7 9 N233 Veenendaal -> Kesteren + - 10 N207 Hillegom -> Alphen a/d Rijn, tussen A4 en Alphen a/d Rijn - 6

Bron: ANWB Verkeersinformatie

