Stakingen/acties in Europa

02 maart 2019 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Frankrijk

Staking 19 maart

Op dinsdag 19 maart wordt er waarschijnlijk gestaakt in Frankrijk. Diverse vakbonden hebben daartoe opgeroepen. De staking leidt dan waarschijnlijk tot problemen bij de spoorwegen (vertragingen en uitval van treinen). Ook bij het overige openbaar vervoer kunnen problemen ontstaan. Mogelijk blijven ook veel vliegtuigen aan de grond.

Blokkade-acties

Het aantal wegblokkades in Frankrijk neemt sterk af, ze zijn af en toe bij de op- en afritten of het zijn langzaamaanacties, die zijn soms tijdelijk qua karakter en in andere gevallen duren ze een aantal uren. De meeste acties zijn in het zuiden van het land.

Zaterdag zijn manifestaties aangekondigd in Parijs, Lille en Lyon.

Houd voor de actuele situatie in Frankrijk via Twitter @ANWBeuropa in de gaten.

