Stakingen/acties in Europa

03 juni 2019 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.



Er zijn op dit moment geen stakingen bij ons aangemeld / bekend.

Bron: ANP / ANWB Verkeersinformatie

Vragen over je ANWB verzekering bij een staking?

Is er op jouw vakantiebestemming sprake van een staking? Dan is het begrijpelijk dat je vragen hebt over je ANWB Reis- of Annuleringsverzekering. Lees onze adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen betreffende stakingen en je ANWB Reis-/Annuleringsverzekering.

Bekijk de vragen en antwoorden over je ANWB Reis-/Annuleringsverzekering