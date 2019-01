Slechte weersomstandigheden verwacht voor wintersportverkeer

04 januari 2019 Dit weekend wordt in grote delen van Oostenrijk en Zuid-Duitsland zware sneeuwval voorspeld. Wintersportverkeer, waarvan een groot deel dit weekend i.v.m. einde kerstvakantie op weg naar huis gaat, moet dan ook rekening houden met moeilijke / zware rijomstandigheden.

Vooral in Noord-Tirol, het Salzburgerland, Ober- en Niederösterreich en Steiermarken valt vanaf vrijdag veel sneeuw. Ook de harde wind werkt niet mee, waardoor sneeuwduinen kunnen ontstaan.

Overbelaste wegen

Door deze slechte weersomstandigheden, verwacht de Oostenrijkse zusterclub van de ANWB, de ÖAMTC, zaterdag al vroeg overbelaste wegen vanuit de skigebieden tussen Oostenrijk en zuid-Duitsland. Salzburg wordt een van de belangrijkste knelpunten, daar worden dit weekend nog eens 20.000 bezoekers verwacht bij de skispringwedstrijd op zondag in Bischofshofen (omgeving A10 Tauernautobaan).

Lawinegevaar

In Oostenrijk is momenteel door de harde wind lawinegevaar (in Salzburgerland alarmfase 5 op de schaal van 5). Wintersporters wordt geadviseerd te informeren bij de skiliften naar de actuele stand van zaken en om alleen te skiën binnen de gemarkeerde pisten.

