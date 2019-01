Alpen krijgen weer een meter sneeuw

09 januari 2019 Woensdag en donderdag gaat het in de Alpen weer hard sneeuwen. Dat voorspelt weerdienst Weeronline. Regionaal zal zo'n 65 tot 100 centimeter vallen. Zondag gaat het wederom flink sneeuwen en worden opnieuw problemen voorspeld.

In Oostenrijk en Duitsland zorgt de sneeuw net als afgelopen weekend nog steeds voor problemen. Wegen zijn onbegaanbaar of dicht door de gladheid of zijn uit voorzorg vanwege lawinegevaar gesloten. Steeds meer skigebieden sluiten omdat de veiligheid van de skiërs niet meer kan worden gegarandeerd.

Weerwaarschuwing

Tot vrijdagochtend is in delen van Oostenrijk code rood van kracht. De kans is groot dat de waarschuwing in het weekend wordt verlengd.

Bron: ANP

Lawinegevaar

In Oostenrijk is momenteel verhoogd lawinegevaar (4 op de schaal van 5) door de harde wind. In Tirol is de lawinedreiging het grootst. Maar ook in Salzburg, Neder-Oostenrijk, Stiermarken en Vorarlberg is niveau 4 van kracht. Komend weekend is bij aanhoudende sneeuw een opschaling naar 'Stufe' 5 mogelijk, dan is er een zeer grote kans op lawines. Het is dan bijvoorbeeld voor helikopters niet meer mogelijk om op te stijgen.

Wintersporters wordt geadviseerd te informeren bij de skiliften naar de actuele stand van zaken en om alleen te skiën binnen de gemarkeerde pisten.

Bron: ANP / ANWB Verkeersinformatie