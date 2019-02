Lange files richting de sneeuw

Start voorjaarsvakantie regio Noord

13 februari 2019 Dit weekend krijgt de regio Noord een week vakantie. De verwachting is dat wintersporters zaterdag 16 februari in lange files naar de sneeuw terecht komen. De grootste kans daarop is in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. In die landen hebben de scholen ook vakantie, bovendien zijn de sneeuwcondities er nu uitstekend.



In Duitsland wordt het vanaf vrijdagmiddag 15 februari al druk. Op zaterdagochtend is het aansluiten in de files op de A5 Karlsruhe - Bazel, A7 Ulm - Füssen, A8 Stuttgart - München - Salzburg en op de A93 tussen Rosenheim en Kufstein.

In Frankrijk is het zaterdag 16 februari de hele dag erg druk ten oosten van Lyon, op de A40 Mâcon - Chamonix en op de A43 Lyon - Chambéry. Vooral de laatste kilometers van de N90 Albertville - Bourg St. Maurice bij Moûtiers gaan erg traag.

In Oostenrijk is het zaterdag filerijden op de Fernpasstrasse, de B179 tussen de Duitse grens en Nassereith. Verder loopt het verkeer op de A10 Salzburg - Villach, op de A12 Kufstein - Innsbruck - Landeck en op de S16, de Arlbergstrasse, op veel plaatsen vast.

Terugkerende wintersporters moeten rekening houden met controles bij de grensovergangen met Duitsland. De wachttijd kan oplopen tot meer dan een uur.

In Zwitserland zijn de A1 Zürich - Bern en de A2 Bazel - Chiasso bij de Sint Gotthardtunnel de belangrijkste knelpunten.

Zo reis je snel en veilig naar de wintersport

Met wat handige tips en adviezen verloopt je autorit naar je skigebied gemakkelijk en veilig.

Bron: ANWB Verkeersinformatie