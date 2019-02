Stakingen/acties in Europa

03 februari 2019 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

België

Staking bij Belgische Spoorwegen

De vakbonden hebben aangekondigd om op 13 februari, tijdens de nationale stakingsdag, ook bij de NMBS te gaan staken. De Belgische spoorwegen werken een alternatieve dienstregeling uit. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor de treinreizigers.

Frankrijk

Nationale staking dinsdag 5 februari

Dinsdag 5 februari is er een nationale staking afgekondigd in Frankrijk. Het personeel van de Franse spoorwegen (SNCF) leggen in ieder geval het werk neer. Het is nog niet bekend of er bij het lokale openbaar vervoer (bus, tram, metro) en in de luchtvaartsector ook zal worden gestaakt.

Blokkade-acties

Het aantal wegblokkades in Frankrijk neemt sterk af, ze zijn af en toe bij de op- en afritten of het zijn langzaamaanacties, die zijn soms tijdelijk qua karakter en in andere gevallen duren ze een aantal uren. De meeste acties zijn in het zuiden van het land.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

