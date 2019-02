Route Brennerpas (A13/A22) na sneeuwproblemen weer open

03 februari 2019 De route via de Brennerpas, tussen Oostenrijk en Italie, is sinds zondagochtend weer helemaal open.

Zaterdag was de pas (snelweg A13 / A22 én de parallel lopende Bundesstrasse) dicht door vrachtwagens die waren blijven steken in de sneeuw. Bovendien waren er een paar lawines op de weg beland.

Vrachtwagens en sneeuw

ANWB Verkeersinformatie geeft aan, dat er nog nog tal van vrachtwagens op de Brennerpas stilstaan, maar dat het verkeer er wel langs kan. Verder moet het verkeer ook nog rekening houden met gladheid door sneeuwval.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

