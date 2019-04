Stakingen/acties in Europa

02 april 2019 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Nederland

29 mei mogelijk geen openbaar vervoer

De kans is groot dat op woensdag 29 mei het openbaar veroer platligt. De drie grote vakbonden hebben hun leden namelijk opgeroepen om op die dag opnieuw te protesteren tegen de pensioenplannen van de regering. Het is nog onbekend hoe de acties eruit zullen zien maar de bedoeling is dat ze groter worden dan op maandag 18 maart. Toen was er een ov-staking en hielden hulpdiensten langzaamaanacties op de snelwegen.

België

Staking dreigt op Brussels Airport

Een staking dreigt de paasvakantie-uittocht in de war te schoppen op Brussels Airport, zo meldt de krant Het Laatste Nieuws. Dit weekend verwacht Brussels Airport 80.000 passagiers. Reizigers worden geeadviseerd rekening te houden met een langere inchecktijd.

Meer info via Brussel Airport

Frankrijk

Vertraging bij Belgisch/Franse grens richting Calais

Er zijn stiptheidsacties door Franse douaniers bij de Eurotunnel bij Calais. Vrachtverkeer wordt extra streng gecontroleerd. Daardoor is er grote kans op vertraging bij de grensovergang Adinkerke op de E40 Brugge richting Duinkerken/Calais. De linkerrijstrook is op diverse plaatsen over vele kilometers afgesloten. Ook het personenverkeer heeft daar last van. Omrijden kan het beste via Kortrijk en Lille, over de E17, A22 en de A27.

Eurostar

De Eurostartrein tussen Parijs en Londen rijdt alleen met zeer grote vertragingen. Er vallen ook veel treindiensten uit. Meer informatie via de website van Eurostar.

Bron: ANWB Verkeersinformatie / ANP

