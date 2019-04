ANWB waarschuwt voor hevige sneeuwval in de Alpen

Hevige sneeuwval zorgt in de Franse Alpen en Zwitserland voor veel verkeershinder. Diverse wegen zijn afgesloten en vluchten zijn geannuleerd. Er is plaatselijk tot 70 centimeter sneeuw gevallen. In berggebieden zelfs meer dan een meter.

Op de belangrijke noord-zuidverbinding A2 Bazel - Chiasso loopt de vertraging op tot meer dan drie uur. De Seelisbergtunnel - gelegen in de buurt van Luzern - is tijdelijk gesloten vanwege de sneeuw. De autoriteiten waarschuwen bovendien voor groot lawinegevaar. De verwachting is dat in de loop van de middag de sneeuw overgaat in regen.

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.