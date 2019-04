Grote brandstofschaarste in Portugal

17 april 2019 In Portugal heerst op dit moment een grote brandstofschaarste door een staking onder de chauffeurs van tankwagens. Tankstations worden niet meer bevoorraad.

De bevolking is gaan hamsteren en de meeste benzinestations zitten inmiddels zonder brandstof.

Rondom Lissabon en Porto is er nog wel benzine, maar daarbuiten (bijna) niet meer. De overheid bevoorraadt op dit moment de vliegvelden van Faro en Lissabon.

Vermijd te rijden

Onderweg met een (huur)auto: vermijd voorlopig te gaan rijden en probeer in de buurt nog te tanken, of steek door naar Spanje en tank over de grens.

Heb je pech met de auto? Afsleep kan langer gaan duren of heel lastig/onmogelijk worden vanwege brandstoftekort bij de sleepdiensten.

Ook als de staking wordt opgeheven, zal door het lange paasweekend de bevoorrading waarschijnlijk tot begin volgende week gaan duren.

Bron: ANWB Verkeersinformatie