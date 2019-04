Aanslagen Sri Lanka

21 april 2019 Helaas is Sri Lanka 21 april geconfronteerd met een aantal nare aanslagen. Iedereen bij ANWB Ledenreizen draagt Sri Lanka een warm hart toe. Via dit bericht willen wij laten weten dat al onze reizigers in veiligheid zijn. Bij vragen of meer informatie kunt u bij ANWB Ledenreizen en de ANWB Alarmcentrale terecht.

Helaas is Sri Lanka deze zondagochtend, 21 april, geconfronteerd waarbij een tot nu toe onbekend aantal doden valt te betreuren. Iedereen bij ANWB Ledenreizen draagt Sri Lanka een warm hart toe, wij leven mee met de lokale bewonders en nabestaanden.

Via dit bericht willen wij laten weten dat al onze reizigers in veiligheid zijn. Er bevonden zich geen ANWB Ledenreizen reizigers in de gebieden waar aanslagen hebben plaatsgevonden.

Samen met onze lokale partner volgen we de situatie op de voet. Er is continue contact om de stand van zaken te peilen. Daarnaast volgen wij de aanwijzingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bij vragen of meer informatie kunt u bij ANWB Ledenreizen en de ANWB Alarmcentrale terecht.

