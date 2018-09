Wegafsluitingen Tirol door wielerwedstrijd

24 september 2018 Van zaterdag 22 september tot zondag 30 september moet het verkeer in Tirol rekening houden met tijdelijke wegafsluitingen. Dat komt door de wielerwedstrijd UCI Road World Championship.

Op de snelwegen zal er weinig hinder zijn. Vooral in en rond Innsbruck wordt het erg druk. Het advies is in de regio Innsbruck alleen gebruik te maken van de snelwegen A12 en A13. Op de lokale wegen zal het vaak vast staan.

Meer info wegafsluitingen UCI Road World Championships

Zie ook

Verkeersinformatie Oostenrijk

Bron: ANWB Verkeersinformatie