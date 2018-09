Terugkerend vakantieverkeer geeft drukte

Verkeersprognose 2 september

02 september 2018 Terugkerend vakantieverkeer zorgt vandaag, zondag 2 september, voor enige drukte op de Europese wegen, voornamelijk in noordelijke richting.

Direct naar:

Prognose Frankrijk

Prognose Duitsland

Prognose Oostenrijk

Prognose Zwitserland

Prognose Italië

Verkeersinformatie Europa via Twitter

Prognose Nederland

Overzicht (kaarten) aanbevolen routes populaire bestemmigen Europa

Duitsland

Zondag wordt het druk op de wegen in Duitsland vooral door terugkerend vakantieverkeer. Ook de vele werkzaamheden leveren nogal wat oponthoud op.

Drukke wegen zijn: A1 en A7 bij Bremen en Hamburg, A3 Frankfurt - Würzburg - Neurenberg, A5 Karlsruhe - Bazel, A7 Würzburg - Ulm, A8 Stuttgart - München - Salzburg, A9 Neurenberg - München - Frankfurt, A93 knp.Inntal - Kufstein.

Piekuren volgens de Duitse zusterclub ADAC: zondag 14.00-20.00 uur.

Verkeersinformatie Duitsland

Frankrijk

Zondag wordt het druk door terugkerende vakantiegangers. Toch is het beduidend minder druk dan afgelopen weken. Piekuren zondag tussen 12.00-14.00 uur.

Drukste wegen: A7 Lyon - Orange, A8 Aix-en-Provence - Italiaanse grens, A9 Orange -Spaanse grens, A10 Parijs - Poitiers- Bordeaux, A46/N346 Rondweg Lyon, A61 Bordeaux - Narbonne, A63/N10 Bordeaux - Spaanse grens en de N205 Mont Blanc - Italie (in beide richtingen).

Verkeersinformatie Frankrijk

Oostenrijk

Ook in Oostenrijk zondag nog enige drukte door terugkerend vakantieverkeer. Drukke trajecten: A10 Salzburg - Villach, A11 Villach - Ljubljana bij Karawankentunnel, A12 Kufstein-Innsbruck, A13 Innnsbruck - Brenner, B179 tussen Füssen en Nassereith (Fernpas).

Verkeersinformatie Oostenrijk

Zwitserland

Er is zondag nog aardig wat veel vakantieverkeer op de terugweg. Alleen het kanton Ticiono heeft nog vakantie, elders zijn de scholen weer begonnen. Hou rekening met wachttijd bij de Gotthardtunnel richting het noorden.

Drukke wegen: A2 Bazel - Chiasso, bij de St. Gotthardtunnel aan beide zijden en bij Chiasso, A13 Chur - Bellinzona, bij de San Bernardinotunnel.

Evenementen: zondag is de Albula Pass gesloten voor auto's vanwege evenement.

Verkeersinformatie Zwitserland

Italië

Zondag wordt het in Italie weer druk op de wegen, vooral door (terugkerend) vakantieverkeer. Drukke wegen: A4 Verona - Venetië - Triëste, A14 Bologna - Rimini, A22 Brennero - Verona, A23 Villach - Udine - grensovergang Dragonja met Kroatië en de wegen naar de kust.

Verkeersinformatie Italië

Zie ook:

Hangbrug (A10) bij Genua ingestort

Nederland

Wegwerkzaamheden

Op een flink aantal snelwegen in Nederland kan het verkeer door werkzaamheden stil komen te staan.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Volg via Twitter (@ANWBEuropa) de actuele Europese verkeersinformatie

Zie ook:

Verkeersinformatie buitenland

Verkeersdruktekalenders

Vermoeid achter het stuur haast even gevaarlijk als rijden onder invloed

Helft van de caravans te zwaar beladen

Zorg voor verkoeling in de auto

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.