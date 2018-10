Stakingen/acties in Europa

Frankrijk

Uit onvrede over het sociaal beleid van de regering organiseren de belangrijke vakbonden een algehele staking georganiseerd op dinsdag 9 oktober. Indien de werkonderbreking daadwerkelijk plaatsvindt, komt het openbare leven grotendeels tot stilstand. Er rijdt dan bijvoorbeeld geen openbaar vervoer. Ook veel winkels zullen gesloten blijven alsmede musea en andere overheidsinstanties.

Vragen over je ANWB verzekering bij een staking?

Is er op jouw vakantiebestemming sprake van een staking? Dan is het begrijpelijk dat je vragen hebt over je ANWB Reis- of Annuleringsverzekering. Lees onze adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen betreffende stakingen en je ANWB Reis-/Annuleringsverzekering.



Bekijk de vragen en antwoorden over je ANWB Reis-/Annuleringsverzekering

Bron: ANWB Verkeersinformatie/ ANP / NOS Teletekst