Verkeersproblemen Europese wegen door noodweer

31 oktober 2018 Het verkeer in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië wordt gehinderd door zware regen- en sneeuwbuien. Verschillende wegen zijn door modderstromen en grondverschuivingen dicht.

Situatie Frankrijk

In het zuidoosten van Frankrijk geldt nog altijd code geel voor overvloedige regenval. Er is kans op wateroverlast en zware windstoten.

Situatie Oostenrijk

Vooral Karinthië en Oost-Tirol kampen nog met de gevolgen van het noodweer begin deze week. Het water in beken en rivieren is wel aan het zakken en er is inmiddels een begin gemaakt met het opruimen en het herstellen van de schade. Vooral in Molltal, Spittal an der Drau en Hermagor was er veel overlast en schade. De bundesstrassen B100 Drautal, B107 GroBglockner en de B108 Felbertauern zijn weer open.

Situatie Zwitserland

De situatie in Zuid-Zwitserland, na het het hevige noodweer van de afgelopen dagen, is flink verbeterd. Nog enkele lokale wegen zijn dicht, maar de doorgaande verbindingen zijn weer open. De stroomvoorziening in Thurgau is hersteld.

Situatie Italië

Zware regen- en onweersbuien hebben het begin van de week grote delen van Noord-Italië Sardinië geteisterd. In de provincies Zuid-Tirol, Veneto en Ligurië zijn nog lokale wegen dicht door grondverschuivingen na modderstromen. Vooral aan de Ligure kust (tussen Genua en Franse grens) is veel schade en is de overlast het grootst. Het weer is inmiddels weer een beetje opgeknapt, maar aan het eind van de week is er opnieuw kans op zware buien.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

