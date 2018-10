Noodweer Oostenrijk en Zwitserland

30 oktober 2018 Het verkeer in Oostenrijk en Zuid- Zwitserland wordt gehinderd door zware regen- en sneeuwbuien. Verschillende wegen zijn door modderstromen en grondverschuivingen dicht.

Situatie Oostenrijk

In de zuidelijke helft van het land geldt code Rood. Vooral in Tirol en Karinthië zijn door zware regenval wegen onbegaanbaar geworden. Overstromingen en modderstromen zijn aan de orde van de dag. In de hoger gelegen gebieden zijn sneeuwkettingen verplicht. Veel wegen zijn versperd door de zware regenval. De belangrijkste wegafsluitingen op dit moment zijn:

de B91 , Loiblpasweg tussen Kirschentheuer en Unterloibl

, Loiblpasweg tussen Kirschentheuer en Unterloibl de B100 , Drautalweg tussen Lurnfeld en Landesgrenze

, Drautalweg tussen Lurnfeld en Landesgrenze de B110, Plöckenpasweg tussen Mauthen en Kötschach

Aan het eind van de week wordt er opnieuw slecht weer verwacht.

Situatie Zwitserland

Grote delen van Zwitserland hebben ook flink te lijden gehad van het noodweer van maandag 29 oktober. Aan de Bodensee viel 108 mm regen per m2. Beken en rivieren stroomden over. In Thurgau is veel schade ontstaan vooral in de regio Wil. Woningen, kelders en garages liepen onder. Ook viel op diverse plaatsen de stroom uit. De hulpdiensten zijn met ruim 150 man de hele nacht in touw geweest om hulp te verlenen. Modderstromen en grondverschuivingen blokkeerden ook veel wegen. In de loop van dinsdag 30 oktober verbeterd de situatie zicht langzaam, maar volgens de weerdiensten keren de regen- en sneeuwbuien donderdag en vrijdag weer terug.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

