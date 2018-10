Einde Franse tolpoorten in zicht?

23 oktober 2018 De Franse overheid onderzoekt of de tolpoorten vervangen kunnen worden door een automatisch systeem zoals in Noorwegen of Portugal. Je hebt dan bijvoorbeeld een elektronisch kastje in je auto, of je registreert je kenteken vooraf online.

De tolpoorten geven, vooral op drukke dagen, opstoppingen en dus (extra) vervuiling. Om dit tegen te gaan wil de Franse overheid het verkeer vlotter laten verlopen en is er een wetsontwerp opgesteld om de tolbarrières te verwijderen.

Betalen terwijl je rijdt

Het plan is om de tolpoorten volledig te vervangen door een elektronisch betaalsysteem. Deze oplossing is al in gebruik in verschillende landen (o.a. Portugal en Noorwegen) en maakt het mogelijk om te ‘betalen’ terwijl er gewoon wordt gereden. Detectiepoorten herkennen gebruikers dan via de nummerplaat.

