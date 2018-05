Stakingen/acties in Europa

01 mei 2018 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Staking regionaal OV 1 mei

De werknemers in het streekvervoer staken vandaag (dinsdag 1 mei). De voorzieningenrechter in Utrecht heeft donderdag 26 april besloten de staking niet te verbieden. Dat betekent dat er vandaag nergens streekbussen rijden. Ook alle regionale treinen die niet van NS zijn, rijden niet, aldus de vakbonden.

De werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) hadden woensdag 25 april in kort geding een verbod geëist, omdat de 48-uursactie in hun ogen onrechtmatig is. Maar de rechter ging daar niet in mee.

De vakbonden FNV en CNV hebben opgeroepen op 30 april en 1 mei in het hele land het streekvervoer plat te leggen om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten.



Komende maanden stakingen bij spoorwegen

Werknemers van het Franse spoorbedrijf SNCF staken sinds 3 april drie maanden lang gedurende twee dagen per week. In die drie maanden zijn dat 36 stakingsdagen (inmiddels wordt er overleg gepleegd tussen de bonden en de regering).

De eerstvolgende stakingsdagen zijn: 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19 23, 24 28 en 29 mei. In juni: 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 27 en 28 juni. Steeds twee dagen achter elkaar met tussenpozen van vijf dagen en dit dus over een periode van drie maanden. Ook het personeel van RATP (OV in Parijs) staakt mogelijk vrijdag. Dan kunnen metro's en bussen uitvallen.

Het personeel protesteert tegen plannen van de regering om het bedrijf ingrijpend te hervormen. Ook de Thalys tussen Nederland en Parijs en de Eurostartreinen tussen Frankrijk en Belgie/Engeland worden door de staking getroffen. Informeer voor vertrek naar de laatste stand van zaken.

Stakingen Air France

Er lijkt nog geen einde te komen aan de stakingen bij Air France. De bond van piloten heeft de volgende stakingsdagen aangekondigd: 3, 4, 7 en 8 mei. Zo meldt de Franse zender Europe 1.

