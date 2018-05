Vertraging rond Antwerpen door problemen bij Kennedytunnel (E34)

08 mei 2018 Op de ring van Antwerpen is ook vandaag, dinsdag 8 mei, veel vertraging bij de Kennedytunnel. Dat komt door loshangende verlichting in de tunnel. Hierdoor is t.h.v. de tunnel de rechterrijstrook op de rijbaan richting Nederland voorlopig dicht.

In de nacht van dinsdag op woensdag wordt een spoedreparatie uitgevoerd.

Liefkenshoektunnel tolvrij

Verkeer tussen Gent en Hasselt kan beter omrijden via Brussel. De Liefkenshoektunnel aan de noordwestkant van Antwerpen is tijdelijk tolvrij.

Problemen maandag begonnen

Wegens problemen met de verlichtingsarmatuur werd maandag al in beide richtingen een rijstrook afgesloten. Dat zorgde toen de hele dag voor verkeershinder.



Geadviseerd wordt om het openbaar vervoer van en naar Antwerpen te nemen.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

