Verkeershinder Antwerpen door wegwerkzaamheden

26 februari 2018 Op de Ring van Antwerpen, bij Deurne, is een wegverzakking over drie rijstroken in de richting van Nederland. Die moet dringend hersteld worden. Hierdoor zal er vanaf half april verkeershinder zijn op de Antwerpse Ring.

De werkzaamheden starten op maandagavond 9 april en zullen afgerond worden in de nacht van zondag 15 op maandag 16 april. Er zal zowel overdag als 's nachts gewerkt worden.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

