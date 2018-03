Stakingen/acties in Europa

01 maart 2018 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Nederland

Staking piloten Transavia

Passagiers van Transavia moeten zich voorbereiden op nieuwe acties. Vakbond VNV slaagde er niet in een oplossing te vinden met de luchtvaartmaatschappij over de in de ogen van piloten te ongunstige roosters.

Frankrijk

Staking treinverkeer

Op 15 maart komen de bonden bij elkaar om te beslissen wanneer er bij de spoorwegen gestaakt gaat worden. De staking is als protest tegen de aangekondige hervormingen.

Acties boeren

Boze Franse boeren voeren al meer dan drie weken actie tegen maatregelen vanuit Brussel waardoor er minder subsidie wordt gegeven. Hierdoor werden er met regelmaat her en der (snel)wegen geblokkeerd. De laatste dagen is het echter rustig. Het lijkt erop dat de actievoerende boeren de landbouwbeurs in Parijs (24 feb - 4 maart) afwachten.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

